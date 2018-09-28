Москва, 28 сентября, 2018, 15:06 — ИА Регнум. В деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери появился новый фигурант. Спецслужбы Великобритании и контртеррористическое подразделение полиции установили личность третьего подозреваемого. Эта новость стала не только одной из самых обсуждаемых в сети, но и поводом для многочисленных шуток.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

«Это великолепный английский юмор», — отметил пользователь Twitter Виталий.

https://twitter.com/Saloboy33/status/1045541908087549952

В основном пользователи соцсетей не восприняли серьезно информацию о том, что у ранее обвинённых в причастности к «делу Скрипалей» Александра Петрова и Руслана Боширова был еще один сообщник. Юзеры предположили, что британские спецслужбы не остановятся на этом и в дальнейшем найдут новых участников дела. При этом многие из них отметили, что у главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая ранее брала интервью у Петрова и Боширова, прибавится работы.

«Не останавливайтесь, у нас полторы сотни миллионов народу!» — пишет Умыт П.

«Даёшь каждую неделю по новому ГРУшнику!» — согласился GerychZ.

«Пройдет полгода, и мы услышим еще… Тридцать три Боширова, все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор — с ними дядька Черномор», — отмечает Дюймовочка.

Пользователь Antihero и вовсе предположил, что третий подозреваемый — не сообщник, а напротив, конкурент Петрова и Боширова, которые якобы занимаются бизнесом, связанным с фитнесом, спортивным питанием и пищевыми добавками.

«Никакой третий ни шпион, это конкурент Петрова и Боширова. Высматривал, что за новые бады и биодобавки покупает эта парочка», — пишет он.

Некоторые юзеры считают, что жизнь в Великобритании «скучна и однообразна», поэтому местные спецслужбы «развлекаются» ежедневными историями из России.

«Такой себе новый сериал «Байки из русМИДа», — пишет Александр.

В сети также предположили, что Великобритания манипулирует Россией в надежде, что российские спецслужбы начнут сами выдавать шпионов. Другие же пользователи считают, что британские спецслужбы «дозированно сливают информацию, чтобы растянуть удовольствие от наблюдения за изворотливым крысами и их пятьюдесятью оттенками лжи». Некоторые даже одобрили такой подход, однако не понимают, какой итог будет у этой истории.

«Хороший судья именно так борется за истину. Всё грамотно, вот только каков итог? Мировая изоляция?» — спрашивает Аксен А.

Ранее The Telegraph сообщил, что спецслужбы Великобритании и контртеррористическое подразделение полиции установили личность третьего подозреваемого в «деле Скрипалей». По информации газеты, он является «офицером российской военной разведки». Британские спецслужбы полагают, что предполагаемый сотрудник ГРУ приезжал в Солсбери, чтобы спланировать нападение. Его имя не называется.