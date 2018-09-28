Астана, 28 сентября, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Московская фондовая биржа планирует потратить 338 млн рублей на приобретение 20% Казахстанской фондовой биржи (KASE). Об этом говорится в сообщении на сайте московской биржи.

Цитата из х/ф «Затмение». Реж. Микеланджело Антониони. 1962. Италия, Франция Биржевая сделка

27 сентября наблюдательный совет фондовой биржи принял решение о развитии стратегического партнерства с KASE и одобрил покупку акций до конца 2019 года.

Напомним, Казахстанская и Московская фондовые биржи подписали соглашение о намерении стратегического сотрудничества в апреле 2018 года. Стороны договорились предоставлять доступ казахстанским и российским участникам торгов к биржевым рынкам.