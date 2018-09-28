Москва, 28 сентября, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Нападение на торговое представительство РФ в Киеве, которое накануне устроили украинские национал-радикалы, — это грубейшее нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Об этом говорится в распространённом заявлении департамента информации и печати МИД России 28 сентября.

Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР У моря погоды не дождёшься

«Это прямое доказательство попустительства со стороны официального Киева набирающему в стране силу агрессивному национализму с нацистским оттенком», — говорится в тексте документа.

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Произошедшее российские дипломаты назвали «очередной наглой выходкой утвердившихся в своей безнаказанности экстремистов».

В ведомстве заявили об отсутствии какой-либо реакции со стороны киевских властей на неоднократные призывы со стороны РФ «обеспечить безопасность и нормальное функционирование российских диппредставительств на территории Украины».

«Ожидаем от украинской власти публичного осуждения этого гнусного инцидента. Призываем международные структуры и западных кураторов Киева дать должную оценку правовой вакханалии, развязанной вокруг российских дипломатических учреждений на территории Украины», — говорится в заявлении внешнедипломатического ведомства.

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В связи с этой провокацией 28 сентября в МИД России был вызван советник-посланник посольства Украины в Москве, которому была вручена нота протеста.

Напомним, торговое представительство России в Киеве подверглось нападению 27 сентября. Неизвестные лица бросили на территорию учреждения дымовые шашки, исписали ограждения оскорбительными надписями, повредили припаркованные рядом с учреждением автомобили. Кроме того, выкрикивали нецензурные слова и оскорблениями в адрес России и её руководства. По счастливой случайности никто из дипломатов не пострадал.