Житомир, Украина, 28 сентября, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Неонацисты из организации «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали 28 сентября в Житомире на адвокатов оппозиционного журналиста Василия Муравицкого, сообщает «Страна.ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские неонацисты

Согласно сообщению, 28 сентября началось заседание суда по делу о «государственной измене» журналиста Муравицкого. Суд пока что не смог сформировать состав коллегии для начала процесса, однако, как только прокуроры вышли из зала заседания, радикалы из «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с ножами напали на адвокатов журналиста. При этом охрана в суде никак не отреагировала на нападение.

Напомним, 1 августа 2017 года служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого. Его обвиняют в написании якобы заказанных из России статей, в государственной измене и создании террористической организации.