Астрахань, 28 сентября, 2018, 14:36 — ИА Регнум. В Госдуме намерены серьезно обсуждать систему правового обеспечения ведения здорового образа жизни, парламентские слушания на эту тему могут пройти в декабре. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко («Единая Россия»).

Николай Терещенко. Товарищи, на зарядку! 1952

«Систему правового обеспечения мотивации ведения здорового образа жизни нужно обязательно обсудить между пациентскими организациями, с юристами, с медицинскими организациями — это большая и серьезная проблема», — сказал он.

Он остановился на практике, когда работодатель стимулирует стремление работников вести здоровый образ жизни, в частности дает абонементы в фитнес, поощряет дополнительными отпусками и премиями. Кроме того, напомнил и западную практику страховщиков.

«Вам не будут делать стентирование артерии при курении», — привел пример Герасименко.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») заявил, что государство должно активно пропагандировать здоровый образ жизни и создавать условия для того, чтобы каждый гражданин России мог иметь возможность следить за своим здоровьем — в том числе путем развития современных технологий диагностики, совершенствования медицины первичного звена, развития сельской медицины и так далее.

Сегодня, 27 сентября, в Астрахани прошло выездное совещание комитета Госдумы по охране здоровья. Члены комитета Госдумы изучили опыт организации оказания медицинской помощи в Астраханской области, обсудили приоритетные направления профилактической медицины сердечно-сосудистых заболеваний в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, законодательные аспекты здорового образа жизни.