Владимир, 28 сентября, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Депутаты законодательного собрания Владимирской области на первом заседании 28 сентября выбрали заместителей председателя, передает корреспондент ИА REGNUM. В их число вошел депутат от КПРФ.

Zsvo.ru Заседание законодательного собрания Владимирской области

Кандидатов на пост заместителей предложил Владимир Киселев, избранный председателем заксобрания ранее. Это представители «Единой России» Ольга Хохлова, Роман Кавинов и Вячеслав Картухин. Также на пост вице-спикера претендовал депутат от КПРФ Антон Сидорко. За каждого кандидата проголосовало большинство депутатов заксобрания. Больше всех «минусов» получила Ольга Хохлова. Против ее назначения свои голоса отдали девять человек.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов заксобрания состоялись 9 сентября. В результате голосования в состав законодательного органа вошли представители пяти партий. Это «Единая Россия» (23 места), КПРФ (семь мест), ЛДПР (четыре мандата), «Справедливая Россия» (три мандата) и Коммунистическая партия социальной справедливости (один депутат).