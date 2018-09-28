Душанбе, 28 сентября, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Правительства Казахстана и Армении должны продолжить укрепление двусторонних отношений в сфере торговли и экономики. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с председателем правительства Армении Николой Пашиняном, сообщили 28 сентября в пресс-службе президента республики.

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Назарбаев отметил, что стороны имеют высокий потенциал для расширения сотрудничества и обратил внимание на вопросы трудовой миграции. Пашинян, в свою очередь, подчеркнул, что Ереван готов развивать сотрудничество в сфере экономики и инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Душанбе состоялся Совет глав государств СНГ, в котором приняли участие президенты России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Молдавии, Азербайджана, глава правительства Армении и заместитель премьер-министра Туркмении.