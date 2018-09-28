Санкт-Петербург, 28 сентября, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Петербургские чиновники установили излишние требования к участникам конкурса на организацию велодорожек на юге города. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Знак «Велосипедная дорожка»

Речь идет о контракте на создание велоинфраструктуры на юге Петербурга, стоимость трех контрактов составляет почти 50 млн рублей. Компания «Стройком 888» пожаловалась в УФАС, когда нашла требования чересчур специфичными и жесткими.

Антимонопольщики согласились с бизнесменами. Так, заказчик — Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга — установил дополнительные требования к участникам закупки, полагают в УФАС.

В частности, подрядчик должен быть заняться «размещением объектов благоустройства». Однако заказчик по какой-то причине потребовал, чтобы заявки участника аукциона соответствовали постановлению правительства, которое описывает требования к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капстроительства. Это нарушает часть 6 статьи 31 закона о контрактной системе, подчеркивают в УФАС.

Кроме того, Центр управления парковками в инструкции по заполнению заявки сослался и на вовсе недействующую редакцию 44-ФЗ, это установило излишние требования к конкурсантам.

«Указанные требования не являются обязательным и не предусмотрены действующим законодательством. Комиссия Санкт-Петербургского УФАС признала жалобы обоснованными. «Городскому центру управления парковками Санкт-Петербурга» выдано предписание о внесении изменений в документации о закупках, отмене протоколов рассмотрения заявок и проведении аукционов заново», — заявили в УФАС.

Читайте ранее в этом сюжете: «В никуда»: велосипедисты критикуют маршруты велодорожек в Петербурге

Заметим, петербургские власти и так опаздывают со сроками создания велоинфраструктуры в городе. Новые велодорожки должны были появиться к лету, чтобы энтузиасты сумели их опробовать. Но теперь срок перенесли на конец года. Предполагается, что всего к декабрю в северной столице обустроят шесть велосипедных маршрутов протяженностью около 34 км. Таким образом, протяженность всех веломаршрутов в Петербурге достигнет 115 км.

Кроме того, к 2021 году планируют обустроить еще 122,1 км маршрутов. К 2048 году их общая протяженность якобы сразу 870 км, что, впрочем, составляет лишь около 20% от протяженности улично-дорожной сети.

Велосипедисты, как правило, не устают критиковать и сами маршруты, выбранные властями, и подходы к их обустройству. Например, новые веломаршруты на юге города никак не связаны с центром Петербурга. На юге собираются устроить велодорожки на проспекте Юрия Гагарина от улицы Типанова и проспекта Славы до Софийской улицы, а также на Бухарестской улице от улицы Олеко Дундича до Волковского проспекта. Судя по карте, они никак не связаны ни с центром, ни с велодорожками на Софийской улице и Витебском проспекте — там путь вообще преграждает КАД.