Бремен, Германия, 28 сентября, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Неизвестные обстреляли городской трамвай в центре Бремена, передает немецкий телеканал N-TV.

Josh Дыра от пули

Инцидент произошел 27 сентября в 22 часа, когда в трамвае находились несколько человек. Трамвай 4-го маршрута был обстрелян во время движения от остановки Роберт-Кох-Штрассе. Водитель остановил машину на следующей остановке и вызвал полицию.

Обошлось без жертв — стальные пули застряли в прочных двойных стеклах трамвая. Транспортному средству причинен ущерб в размере €2 тыс. Полиция начала расследование попытки причинения тяжкого вреда здоровью и разыскивает свидетелей.