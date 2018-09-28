США нарушают обещания по Сирии и вооружают Украину: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 сентября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Иран, Пакистан и Россия могут построить новый газопровод;
- США обвинили в нарушении сделки по сирийскому Манбиджу;
- Экипажи новейших Су-34 выполнили полёты в стратосферу;
- США передали Киеву два списанных катера;
- В Оренбургской области разграблен сарматский некрополь.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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