Москва, 29 сентября, 2018, 00:08 — ИА Регнум. На фоне проходившего во Владивостоке Восточного экономического форума особенно интересно взглянуть на развитие самого города и ДФО в целом. Как обстоят дела с этим далеким от Москвы, но крайне важным для России регионом, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

Внешние экономические успехи ВЭФ довольно серьезны. Об этом говорят хотя бы 175 контрактов на сумму 2,9 трлн руб, а также значительное количество делегатов из Китая, Японии и обеих Корей. Но на этом прекрасном фоне нельзя забывать о проблемах, с которыми на протяжении долгого времени вынужден бороться российский Дальний Восток. Регион отстает от среднероссийских значений по многим показателям — выше уровень ветхого и аварийного жилья, ниже уровень благоустройства жилищного фонда, меньше обеспеченность жителей медициной и образованием. Люди продолжают покидать Дальний Восток и этот процесс становится крайне опасным.

Те, кто выступал на ВЭФ-2018, задавая вопросы о судьбе Дальнего Востока, остро ставили вопросы о судьбе как ДФО, так и российских регионов в целом. Дело касалось и медицины, и прочих сфер, проблемы в которых на Дальнем Востоке всего лишь выявились ярче, но характерны и для всей остальной России. Смогли ли ответить на эти вопросы такие выступавшие, как Герман Греф или Ольга Голодец?

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