Москва, 28 сентября, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Ответ вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по поводу использования главой Счётной палаты РФ Алексеем Кудриным «прошлогодних» данных о высоком уровне бедности в России, а также статистические данные о «положительной тенденции» расходятся с реальными ощущениями граждан, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«Чем дальше, тем тяжелее понимать нашу российскую статистику. Что бы она нам не говорила, у людей есть ощущение ухудшения их материального положения. Знаю, что даже при доходах в размере двух прожиточных минимумов человек с трудом обеспечивает самые элементарные потребности: питание, одежду, передвижение, лечение. О крыше над головой даже в ипотеку говорить здесь не приходится.

В рост реальных доходов на сегодняшний день я не верю. Если в Алтайском крае индекс возможного повышения тарифов на коммунальные услуги на 2019 год заявляется в размере более 10%, то какой же должен быть рост доходов граждан, чтобы преодолеть будущие затраты на коммуналку», — сообщила депутат корреспонденту ИА REGNUM, оценивая комментарий Татьяны Голиковой на слова Кудрина о высоком уровне бедности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, российский вице-премьер полагает, что говоря об этом, Алексей Кудрин привёл данные 2017 года, тогда как в 2018 году наметились более оптимистичные тенденции.