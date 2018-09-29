Пекин, 29 сентября, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Мягкую силу пытаются применить в Европе те, кто кровно не заинтересован в налаживании отношений между Евросоюзом и Китаем. Какую роль в управлении «борьбой за демократию» и «защитой прав человека» играет Джордж Сорос, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

Организация Human Rights Watch выразила свое возмущение Китаем в 117-страничном докладе, где живописуются кошмарные репрессии, которым подвергает мусульман КНР. Синьцзян-Уйгурский автономный район, по мысли из этого доклада, требуется немедленно спасать, а для этого, разумеется, Европа должна прекратить движение навстречу китайским инициативам — дипломатическим и торговым.

Если вспомнить, что отцом-основателем HRW является Сорос, не упускающий случая «порулить» в свою пользу мировой глобализацией, то становится понятно, почему эта, существующая на деньги соросовского фонда организация, служит ему послушным политическим инструментом.

Читайте статью Сорос снова пытается поссорить Европу и Китай и другие статьи Александра Запольскиса по международной политике.