Москва, 28 сентября, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Четверть российских водителей готова реже пользоваться своим автомобилем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Согласно опубликованным выводам исследования, среди тех, кто садится за руль несколько раз в неделю, эта доля выше (42%), среди тех, кто водит авто каждый день — ниже (19%).

Каждый пятый респондент пользуется машиной по рабочим делам, и лишь 15% только добираются на нем до работы. Также отмечается, что 11% опрошенных не могут отказаться от частых поездок в связи с тем, что им необходимо возить в сад, школу или на секции детей.

ВЦИОМ проводил опрос 20 сентября, в исследовании общественного мнения приняли участие 1600 совершеннолетних граждан страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выяснилось, что 73% жителей России считают, что использование смартфонов и других мобильных устройств во время школьных занятий стоит запретить.

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