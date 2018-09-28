Ярославль, 28 сентября, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Лидеры политических сил Ярославской области высказались об увольнении мэра Ярославля. Мнения собирал корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Анатолий Каширин

Я выражу мнение, наверное, всех, кто меня знает, окружает, ярославцев: Слепцов — неплохой хозяйственник и ему удалось кое-то сделать в Ярославле за это время. По крайней мере, после тех лет, когда наступил период безвластья с 2013 года (в июле 2013 года был арестован избранный мэр Евгений Урлашов — ИА REGNUM ). За время своего руководства городом Слепцов сделал то, что видно ярославцам — порядка стало больше. И в самой власти тоже. Управленческая дисциплина, наверное, повысилась. Может быть, в большей степени, все держалось на страхе в первую очередь, но дисциплина была. Владимира Волкова я абсолютно не знаю, понятия не имею, что он за руководитель, управленец. Сложно судить, что он может сделать, но я считаю что столицей области должен руководить местный человек. Это даст ему больший кредит доверия жителей Ярославля», — сказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Анатолий Каширин.

Руководитель фракции «Единой России» в областной думе был предельно осторожен и краток в своем комментарии отставки своего коллегии по партии Владимира Слепцова.

Такое известие я должен вначале осмыслить, а уже потом делать какие-то выводы, и пока я от самого Слепцова это не услышу, я никакой информации и выводов давать не буду», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель фракции «Единая Россия» в Яроблдуме Николай Александрычев.

Куда резче в оценке мэра-единоросса был представитель коммунист Александр Воробьев.

«Мы надеемся, что вместе с ним уходит тот период, когда у жителей Ярославля не было остановочных комплексов, когда кошмарили предпринимателей, заставляя менять цвет маршруток и ларьков. Вместе со Слепцовым уходит период, когда уничтожали чугунные ограждения. Будем надеяться, что не появится что-то новое в том же духе через некоторое время», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

Потенциального сменщика — Владимира Волкова — лидер ярославских коммунистов не знает лично, но переславские коммунисты сообщили, что договариваться с ним было очень трудно. Глава Переславля запомнился тем, что после его прихода в городе спилили информационные стенды КПРФ, а в ходе ремонта ДК «Ювента» был безнаказанно сломан памятник Ленину. Воробьев предсказал, что Владимир Волков откроет для Ярославля эпоху новых проблем.