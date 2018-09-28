Москва, 28 сентября, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Перепалке между Ираном и Израилем по поводу желания обеих стран обладать ядерным оружием — не один десяток лет. Разница между двумя странами заключается в том, что многочисленные международные инспекции доказали, что в Иране ядерного оружия нет, а вот таких же инспекций в Израиле не проводилось, напоминает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Израиля

Ранее иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что тайным хранением ядерного арсенала занимается не Иран, а Израиль. По его словам, Израиль — единственный режим в регионе с «секретной» и «незадекларированной» программой ядерного вооружения, включающей «реальный ядерный арсенал».

Ещё в середине 1980-х годов от бежавшего из Израиля учёного стало известно, что разработка ядерного оружия ведётся еврейским государством с 1958 года и что к тому времени израильтянами было создано более 100 ядерных боеголовок.

Мнение о наличии у Израиля ядерного оружия высказывали такие авторитетные зарубежные политики, как бывший президент США Джимми Картер и бывший директор МАГАТЭ Мохаммед эль-Барадеи. Эксперты полагают, что Израиль обладает всей ядерной триадой: соответствующими ракетами, самолётами и подводными лодками.

Добавим к этому, что в отличие от Ирана Израиль Договор о нераспространении ядерного оружия не подписал. Кроме того, Тель-Авив всячески затрудняет продвижение идеи о создании на Ближнем Востоке безъядерной зоны.

Все эти факты должны, на мой взгляд, побудить любого здравомыслящего человека сделать правильные выводы относительно реальных причин нагнетания ядерной напряжённости на Ближнем Востоке и согласиться с мнением министра иностранных дел Ирана о том, что «пришло время Израилю раскрыть свою незаконную программу ядерного оружия международным инспекторам».

Кто-то скажет, что в основе желания Израиля обладать ядерным оружием лежит «законное» чувство самосохранения, сформированное в результате агрессивной политики по отношению к нему со стороны арабских государств и Ирана. Но таким образом оправдать свое стремление обладать ядерным оружием, как и любым другим оружием массового уничтожения, могут многие государства.

Тель-Авив, как известно, любые обвинения в провоцировании напряженности на Ближнем Востоке отклоняет. Его в этом поддерживает Вашингтон. Примечательно, что апологетами исключительного, мотивированного враждебным окружением, права Израиля на самооборону выступают те, кто продолжает упрямо обвинять бывший Советский Союз, находившийся в гораздо более сложных геополитических обстоятельствах, в «провоцировании» в своё время гонки вооружений.

Не терпят в Тель-Авиве, и когда Израиль ставят на одну доску с арабскими государствами, применяют к ним единые критерии. История, однако, ясно говорит нам о том, к какому финалу ведёт политика национальной исключительности.

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