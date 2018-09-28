Самолет авиакомпании Air Niugini упал в море, все пассажиры спасены
Паликир, 28 сентября, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Пассажирский самолет, принадлежащий авиакомпании Air Niugini (Папуа-Новая Гвинея), упал в море, в районе Микронезии, в пятницу, 28 сентября, сообщает Sindonews.
Boeing 737 упал недалеко от островов Микронезии примерно в 09:30 по местному времени. К счастью, все пассажиры и экипаж остались живы.
«Мы не знаем, что произошло. Людей забирали на лодках. 36 пассажиров и 11 членов экипажа были спасены, только самолет затонул», — заявили в аэропорту Федеративных штатов Микронезии.
Комиссия по расследованию авиационных происшествий в Папуа-Новой Гвинее сообщила, что следователи вылетят на место происшествия как можно скорее, чтобы выяснить причины катастрофы.
Air Niugini является национальной авиакомпанией Папуа — Новой Гвинеи.