Хабаровск, 28 сентября, 2018, 12:33 — ИА Регнум. Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Хабаровском крае, отработали элементы высшего пилотажа и воздушного боя. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства 28 сентября.

Mil.ru Су-34

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Все эти манёвры совершались в стратосфере на высоте свыше 11 км в сверхзвуковом режиме.

«Лётчики также отработали наступательные и оборонительные манёвры при воздушном противоборстве с условным противником, а также уход от его средств поражения», — говорится в сообщении пресс-службы ВВО.

Добавим, что Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и водных объектов противника. Также самолёт имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях. Дальность полета Су-34 — до 4 тыс. км, максимальная скорость — до 1,9 тыс. км/ч. Истребитель-бомбардировщик оборудован новейшей системой управления вооружением и системой дозаправки в воздухе.