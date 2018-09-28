Москва, 28 сентября, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Рубль 28 сентября остается в «зеленой зоне», реакция на санкции помогла для раскачки стоимости валюты, но сейчас на рубль действуют больше экономические факторы. Конечно, есть еще и скупка валюты Минфином, вернее, ее временное отсутствие, как и размещение новых ОФЗ на рынке, но на первый план выходят другие факторы. Часть из них относится к улучшению позиций внутри страны, а часть — к ухудшению позиций на внешних рынках, то есть ослабление других валют, а не укрепление рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Аналитический центр «Сэлсбери» Владимир Пейсатый.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«В краткосрочной перспективе спекулятивный капитал и правительство предпочитают более справедливые значения отечественной валюты, ведь можно заработать и на ее росте, поэтому 28 сентября рубль так и останется в коридоре — 65−66 за доллар. Реальная экономика и рост экспортной выручки на 50% к августу 2018 года, а также рост ЗВР вне США и подъем ключевой ставки ФРС США и ЦБ РФ на 0,5 продолжают оказывать поддержку фундаментальной стоимости рубля», — полагает эксперт.

Но на этой неделе наибольшее влияние оказывает, конечно, рост ставки ФРС США и продажа валюты экспортерами по окончании налогового периода. Все вместе эти факторы продолжают укреплять отечественную валюту, но этот шаг вверх сегодня будет уже невелик, участники рынка и экспортеры продолжают страховаться от новых изменений в ЕС и США, поэтому можно отметить, что рубль не рассматривается в виде резервной «гавани».

"Можно отметить, что рубль постепенно будет двигаться к коридору 65,50 за доллар и 76 за евро, поэтому сегодня удобное время для его покупки на ближайшие дни, но волатильность довольно слаба, поэтому рассматривать спекуляции или инвестировать в валюту на сегодня будет малопривлекательно», — пояснил Пейсатый.

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