Якутск, 28 сентября, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Состояние северных аэропортов в Якутии и Магаданской области оставляет желать лучшего. Воздушные ворота в 31 населённом пункте изношены и не соответствуют современным требованиям, и денег на их реконструкцию выделяется недостаточно, заявил гендиректор ФКП «Аэропорты Севера» Вадим Волков.

Сергин В. А Аэропорт Магадана

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О проблемах предприятия, которое должно следить за состоянием аэропортов, он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

"До сих пор нам удавалось оптимизировать деятельность, повышая эффективность за счёт множества проектов. Но с уверенностью заявляю: такие внутренние резервы исчерпаны. В ближайшее время необходимо или существенно увеличить субсидии, чтобы покрыть инфляцию, или изменить нормативные требования к аэропортам местных воздушных линий», — сказал Вадим Волков.

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По его словам, только 16 воздушных ворот «Аэропортов Севера» вошли в программу Минтранса по реконструкции и строительству на ближайшие шесть лет.

«Но этого недостаточно, в той или иной степени реконструкция нужна во всех филиалах. Собственных доходов ФКП и субсидий едва хватает на покрытие текущих расходов и социальных гарантий сотрудникам. О реконструкции за счет этих средств не может быть и речи: всего годового бюджета не хватит и на половину реконструкции одного аэропорта», — заявил также Вадим Волков.

При этом он констатировал, что потребность в модернизации аэропортов ощущается с каждым годом всё сильнее.

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Как сообщало ИА REGNUM, взлётно-посадочные полосы нескольких малых аэропортов в Якутии размывает по нескольку раз в год — из-за дождей или паводка: грунтовые ВПП боятся воды. Люди жалуются, что им приходится дорого платить за перелёт на вертолёте в Якутск, чтобы улететь в отпуска, или на то, что после отдыха не могут вернуться обратно домой.