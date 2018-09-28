Берлин, 28 сентября, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о предстоящем официальном визите в Венесуэлу и поддержке ее правительства, пишет газета Daily Sabah.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Рука помощи

«Турция не оставит [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро одного», — заявил турецкий президент во время своего государственного визита в Германию.

По словам Эрдогана, его поездка в Каракас может состояться после саммита G20, который состоится в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае этого года президенты Турции и Венесуэлы подписали соглашение об экономическом сотрудничестве. В июле Николас Мадуро посетил Турцию с визитом, в ходе которого пообщался с ведущими турецкими бизнесменами.

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