Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Казахстан предложил рассмотреть возможность создания дорожной карты для поэтапного ядерного разоружения КНДР, заявил министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов на заседании СБ ООН. Об этом 28 сентября сообщает агентство «Казинформ».

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Составление плана

Казахстанская сторона считает, что для денуклеаризация КНДР должна проходить с предоставлением гарантий безопасности со стороны ядерных держав.

Абдрахманов добавил, что Астана готова поделиться своим опытом и знаниями для поэтапного ядерного разоружения.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в Актюбинской области президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл «Стену мира», которая символизирует ядерное разоружение республики и закрытие ядерного полигона.