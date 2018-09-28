Калуга, 28 сентября, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Депутата думы города Ермолино будут судить за клевету в интернете. Об этом 28 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель прокурора Боровского района Калужской области Сергей Цуцкий.

Prokuror-kaluga.ru Уголовный кодекс

По его словам, следствием установлено, что в мае 2017 года обвиняемый депутат разместил в социальной сети интернета ложные сведения о том, что директор одного из предприятий предлагал ему денежное вознаграждение за получение согласия на продажу административного здания.

«Уголовное дело передано в суд. Согласно санкции части 1 статьи 128.1 УК РФ («Клевета»), депутату из Ермолино грозит наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 240 часов», — сказал Сергей Цуцкий.

Напомним, в Калужской области вынесен обвинительный приговор в отношении 37-летнего местного жителя, являвшегося депутатом городской думы одного из муниципальных образований Козельского района. Осужденный мужчина признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В феврале 2018 года на окружной автодороге Козельск — Сосенский автомобиль осужденного остановил инспектор ДПС. При проверке документов на право управления автомобилем у сотрудника полиции возникли сомнения в трезвости водителя, в связи с чем ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, от которого он категорически отказался, пояснив, что до этого употреблял спиртные напитки.

Между тем в суде свою вину в содеянном осужденный признал полностью. Решением городской думы депутатские полномочия осужденного прекращены.