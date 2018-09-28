Москва, 28 сентября, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Действия правительства РФ, направленные на борьбу с санкциями, не принесут большой пользы, пока власть не перейдет к серьезному стратегическому регулированию экономики, направленному на развитие внутрироссийского производства. Об этом 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор МГУ Александр Бузгалин, комментируя новость о том, что в Минфине РФ создали департамент контроля за внешними ограничениями. Иными словами в РФ появилось ведомство по противодействию антироссийским санкциям.

Yohanan Lakicevic Слова, слова, слова

«Есть чисто финансовые механизмы, которые позволят несколько смягчить воздействие санкций, — сказал Бузгалин. — Но похоже на прием аспирина, при воспалении легких. Может немного помочь. Так и здесь. Ключевая проблема не в финансовых действиях, а в том, чтобы обеспечить другую социально-экономическую политику, которая позволит нам быть относительно независимыми от санкций. В настоящее время мы зависим по всем параметрам, начиная от того, что по-прежнему наши лучшие студенты бегут на Запад, а у нас учат по американским учебникам. Оборудование, где-то на половину, а где-то на 90% ввозится из-за рубежа. Серьезного стратегического регулирования экономики направленного на развитие отечественного производства, науки, культуры и образования нет. Есть лишь набор красивых лозунгов».

Напомним, как сообщил 27 сентября «Интерфакс», в Минфине РФ образован департамент контроля за внешними ограничениями. Уточняется, что данный департамент будет осуществлять межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении России и российских компаний. В Минфине предполагают, что это даст возможность создать инфраструктуру для оперативного реагирования на любые новые ограничительные меры.