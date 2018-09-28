Тбилиси, 28 сентября, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Грузия с первых же дней независимости выбрала путь евроатлантической интеграции, но этот выбор ей обошелся очень дорого, заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выступая на XIV международном форуме «Мир и развитие в изменичивом мире», организованном международным центром Низами Гянджеви. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По его словам, препятствием на этом пути для Грузии являются конфликты и «аннексионистская политика» России, которая мешает развитию страны. Президент подчеркнул важность тесных связей между всеми странами, которые испытывают «негативное воздействие» России и имеют общие цели и устремления.

«Мы верим, что все те страны, которые вносят свой вклад в систему общих ценностей, должны иметь более тесные связи и возможность строительства более прогнозируемого и стабильного будущего. С этой точки зрения существует определенная эрозия в том, что мы называем общими принципами и ценностями, и возможность влияния третьей стороны на эти процессы», — пояснил Маргвелашвили.

Он напомнил, что страны НАТО еще на Бухарестском саммите пообещали Грузии и Украине, что те станут членами альянса, но за прошедшие после саммита 10 лет Грузия и Украина, по заявлению Георгия Маргвелашвили, подверглись «агрессии» со стороны России, которая создала серьезную угрозу их «стабильности и безопасности». Прямого упрека в адрес стран НАТО из-за невыполненного обещания президент Грузии высказать не решился.

Он заявил, что приветствует прогресс Македонии и успех Черногории на пути евроатлантической интеграции, и выразил уверенность, что усилия Грузии, Украины и других стремящихся стать членами альянса стран также увенчаются успехом.