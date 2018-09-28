Астана, 28 сентября, 2018, 11:24 — ИА Регнум. За последние десять лет в экономику Казахстана инвестировано около $250 млрд, сообщает 28 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на председателя правительства республики Бакытжана Сагинтаева.

autor381 Экономика Казахстана

Глава правительства выступил на международном форуме высокого уровня по продвижению торговли и инвестиций для целей развития «Евразийский взгляд», который проходит в Астане.

Сагинтаев напомнил, что в 2017 году приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил $21 млрд. В несырьевой сектор экономики направлено около 50% инвестиций. Для улучшения инвестиционного климата в республике было проведено 52 реформы за четыре года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года объем российских инвестиций в экономику Казахстана может составить $1,4 млрд. Объем казахстанских инвестиций в Россию в 2017 году составил $600 млн.