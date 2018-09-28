Москва, 28 сентября, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Основные правила регистрации транспортных средств в России остались примерно теми же самыми, внесены лишь несколько изменений, поясняет вступающий 6 октября 2018 года в силу приказ МВД РФ по правилам госрегистрации автотранспортных средств ведущий юрист Европейской юридической службы Максим Беканов.

ktphotography Руль автомобиля

По его словам, принят новый регламент, устанавливающий порядок регистрации транспортных средств. Документ зарегистрирован Минюстом России 25 сентября и вступает в силу 6 октября 2018 года.

Основные положение приказа остались примерно теми же самыми, за некоторыми незначительными исключениями, которые вызывали вопросы и трудности при регистрации транспортных средств в настоящее время.

Новый приказ дает возможность зарегистрировать транспортное средство в случае, если автомобиль принадлежит сразу нескольким собственникам. Регистрация транспортного средства, принадлежащего двум и более собственникам, осуществляется за одним из них при наличии письменного согласия на это остальных собственников, поданного ими в регистрационное подразделение Госавтоинспекции при производстве регистрационного действия.

Правилами установлен порядок регистрации транспортных средств, которые имеют электронные паспорта транспортных средств, а также случаи, когда повторно выдаются паспорта транспортных средств на бумажном носителе и возможность получить электронные паспорта.

Помимо этого, изменен срок хранения государственных регистрационных знаков в подразделениях ГИБДД по заявлениям собственников транспортных средств со 180 до 360 суток. Также приказ рассматривает порядок регистрации нового двигателя, установленного на транспортное средство.

В случае замены двигателя транспортного средства на аналогичный по типу и модели, внесение сведений в банки данных о владельцах транспортных средств о его номере осуществляется регистрационным подразделением Госавтоинспекции. Это делается при производстве регистрационных действий на основании результатов осмотра без представления документов, удостоверяющих право собственности на него.

По моему мнению, принятие нового регламента должно положительно сказаться на вопросах регистрации транспортных средств, а также, вполне вероятно, несколько упростить данную процедуру (особенно с введением электронных ПТС). Также необходимо отметить, что новый порядок более понятен для восприятия.

Ранее Министерство внутренних дел РФ ввело новые правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним; соответствующий приказ, который вступит в силу 6 октября, опубликован на официальном портале правовой информации.

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