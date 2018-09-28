Анкара, 28 сентября, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки не выполнили своих обязательств по выводу курдских вооруженных отрядов Народных защитников (YPG) из сирийского Манбиджа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«США не выполнили дорожную карту и календарь по Манбиджу. YPG не покинули этот регион. США не сдержали своих обещаний», — цитирует турецкое издание Hurriyet Эрдогана.

Напомним, США и Турция заключили сделку по Манбиджу. Она предполагала полный вывод курдских отрядов Народных защитников из города, возложение вопросов обеспечения безопасности на американские, французские и турецкие войска.

После соответствующей сделки курдское движение раскололось на две части: одна по-прежнему поддерживает США, вторая же пошла на переговоры с Дамаском без предварительных условий.

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