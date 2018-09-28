Москва, 28 сентября, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Представители власти всеми силами пытаются убедить нас, что социально-экономическое положение граждан России улучшается. Было, мол, плохое, а вот теперь становится всё лучше и лучше. Дискуссия между Алексеем Кудриным и Татьяной Голиковой имеет именно эту цель, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что данные главы Счетной палаты Алексея Кудринао высоком уровне бедности в России относятся к 2017 году, а в 2018 году наметились более оптимистичные тенденции. Она ответила на слова Кудрина о том, что в России уровень бедности остается высоким: доход ниже прожиточного минимума имеют 19,3 млн человек, что составляет 13,2% населения.

Ведь и Кудрин говорил не только о высоком уровне бедности в нашей стране, но и высказал надежду на то, что в этом году впервые с 2013 года реальные доходы населения повысятся. Хорошо, если так, но пока мои личные наблюдения говорят об обратном: цены на продукты, лекарства, бензин, коммунальные платежи растут быстрее, чем мои доходы.

Думаю, однако, что формально поднять средний показатель по доходам до нужного «позитивного» уровня правительству будет несложно: помогут те, кто побогаче. Особенно — миллионеры и миллиардеры. Их доходы в этом году, как известно, действительно растут опережающими темпами.

Что касается уровня бедности, то говорить о нём, исходя из его официального порога — средней величины прожиточного минимума в 11 600 рублей, — вообще не имеет смысла.

Всем, кроме правительственных чиновников и депутатов, понятно, что бедность у нас в стране начинается совсем с другого порога и на самом деле в этом состоянии находится не одна восьмая, а как минимум четверть населения страны.

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