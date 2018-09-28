Москва, 28 сентября, 2018, 11:06 — ИА Регнум. 27 сентября министерства энергетики России и Пакистана подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проекта морского трубопровода для поставок газа из Ирана потребителям в Пакистане и Индии, говорится в сообщении Минэнерго РФ. «Документ предполагает оказание всесторонней поддержки проекту морского трубопровода, по которому газ с месторождений на территории Ирана будет поставляться потребителям в Пакистане и Индии. В меморандуме предусмотрено определение уполномоченных организаций, через которые будет вестись поддержка проекта, в том числе при разработке технико-экономического обоснования — определении ресурсной базы, конфигурации и маршрута газопровода».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Этот проект обсуждается уже давно, но он был заморожен в 2013 году из-за введения санкций против Ирана, при этом основным «инициатором» приостановки реализации проекта стала Индия.

Но в 2017 году к проекту вернулись, в начале ноября 2017 года Минэнерго РФ и министерство нефти Ирана подписали меморандум, который предполагает российскую поддержку поставок газа из Ирана в Индию. В марте 2018 года состоялось первое заседание российско-иранской рабочей группы по сотрудничеству в сфере реализации проекта по строительству морского магистрального газопровода Иран — Пакистан — Индия. Иран и Россия разрабатывают проект создания совместного предприятия, которое займется не только строительством самого газопровода, но и разработкой месторождений, которые станут ресурсным источником для него. Предполагалось, что протяженность МГП ИРИ составит 2775 км (1 724 мили) от газового месторождения Южный Парс в Персидском заливе через пакистанский город Хуздар, с одним ответвлением к г. Карачи и продолжением до г. Мултана, а затем в Индию. Потенциальная пропускная мощность — 55 млрд кубометров газа в года, в том числе в Пакистан — 22 млрд кубометров, в Индию — 33 млрд кубометров. Предварительная стоимость МГП — примерно 7,5 млрд долл. США.

После подписания меморандума с Пакистаном остается выйти на согласование с Индией, и тогда проект, о котором впервые заговорили в 2008 году, получит возможность для реализации. Но нужно помнить, что после одностороннего выхода США из «ядерной сделки» с Ираном Америка инициировала введение против Тегерана дискриминационных мер, поэтому предсказать, каким будет поведение Индии в таких условиях, далеко не просто. Для справки: в настоящее время Пакистан закупает порядка 10 млрд кубометров природного газа в виде СПГ, к 2030 году правительство страны планирует увеличить объем импорта до 37 млрд кубометров. Газом в стране пользуются около 8,8 млн потребителей в год, и эта цифра ежегодно растет почти на 0,5 млн потребителей. В связи с этим может возникнуть резонный вопрос — будет ли критичным отказ Индии от участия в этом проекте?