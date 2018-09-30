Москва, 1 октября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 1 октября, отмечается Международный день музыки. Праздник учредили по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО в 1973 году на 15-й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне.

Deutsche Fotothek‎ Дмитрий Шостакович

Праздник отмечают более чем в ста странах мира. Например, в Германии ко Дню музыки приурочен крупнейший в мире фестиваль готической музыки и искусства Wave-Gotik-Treffen. В Нидерландах праздник также отмечают фестивалем рок-музыки «Пинк-поп». В Португалии в День музыки традиционно проходит большая «Ночь фаду». Во Франции же праздник отмечают не 1 октября, а 21 июня. В нем принимают участие как знаменитые, так и молодые музыканты.

В России Международный день музыки начали отмечать с 1996 года, когда исполнилось 90 лет со дня рождения знаменитого советского композитора Дмитрия Шостаковича. В 1973 году он обратился к Организации Объединенных Наций с открытым письмом, в котором просил учредить праздник музыки и тем самым признать ее роль в деле сплочения народов и обмена культурным опытом. Таким образом Шостакович стал одним из инициаторов учреждения Дня музыки.

Композитор получил мировую известность в 20 лет, когда его Первая симфония прозвучала в концертных залах СССР, Европы и США. Через 10 лет его оперы и балеты шли в ведущих театрах мира. Творчество Шостаковича современники называли «великой эпохой русской и мировой музыки». Кроме балетов, опер и симфонических произведений, композитор создавал музыку к фильмам («Простые люди», «Молодая гвардия», «Гамлет») и мультфильмам («Танцы кукол» и «Сказка о глупом мышонке»).