Ярославль, 28 сентября, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Владимир Слепцов сложит полномочия мэра Ярославля в следующую среду. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

В разговоре мэр сообщил, что пока работает на своем посту, но в следующую среду состоится заседание муниципалитета, на котором Слепцов сложит свои полномочия в связи с переходом на работу в Московскую область.

Слепцов работал мэром города с 2016 года, до этого возглавлял городской округ Химки. Ожидается, что Слепцова сменит и.о. главы Переславля-Залесского Владимир Волков.