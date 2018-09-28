Фор-де-Франс, Франция, 28 сентября, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил прессу, что хочет «идти вперед еще быстрее и дальше», сообщает Europe1.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«66 миллионов французов с нетерпением ждут. Я хочу идти вперед еще быстрее и дальше. Вот почему я борюсь каждый день без отдыха», — заявил Эммануэль Макрон во время встречи с жителями Мартиники.

На вопрос о «катастрофическом» рейтинге глава государства ответил: «Не для меня, все в порядке. Мы должны быть на связи. Я продолжу отвечать на вопросы людей самым прямым образом, поскольку вы видите, что я делаю, я не скрываюсь».

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон отправился в четверг, 27 сентября, на Мартинику с четырехдневной поездкой по Антильским островам, несколько обеспокоенную тропическим штормом «Кирка».