Астрахань, 28 сентября, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Законодательно запретить продажу на территории школ вредных продуктов и напитков с высоким содержанием сахара предложил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

rawpixel Газированная вода

«Необходимо давать родителям системные знания по вопросам здорового питания, а в школах — законодательно запретить продажу сладких газированных напитков, чипсов, сухариков, шоколадных батончиков и прочей пищи, вредной для здоровья ребенка и подростка», — заявил Огуль журналистам в рамках выездного заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

В ассортименте школьных столовых должны быть соки, фрукты и овощи, молочные и кисломолочные продукты, мармелад и зефир, уверен парламентарий.

Он обратил внимание на то, что одна из главных причин заболеваний сердечно-сосудистой системы — это неправильное питание и избыток лишнего веса. В 2017 году диагноз «ожирение» установлен 2 млн граждан РФ. Депутат также привел данные, в соответствии с которыми в 35 регионах число больных ожирением за год выросло на 10%. Специалистов больше всего тревожит ситуация с детским и подростковым ожирением — число детей с лишним весом с каждым годом растет.

«Ожирение детей во многом зависит от пищевого поведения взрослых. Если в семье принято употреблять много сладкого, печеного, жареного, жирного, если в школе детям дают на обед колбасу и сосиски в тесте, а в буфетах и автоматах свободно продают напичканные сахаром газированные напитки, чипсы, сухарики и шоколадные батончики — как маленький ребенок может этому противостоять! Ребенок не знает, что это вредно, он это охотно ест, потому что ему сладко, и в итоге подсаживается на сахар», — рассуждает Огуль.

Депутат сообщил, что готов разработать такой законопроект и внести на рассмотрение нижней палаты парламента.

Сегодня, 27 сентября, в Астрахани проходит выездное заседание комитета Госдумы по охране здоровья. Члены комитета Госдумы изучат опыт организации оказания медицинской помощи в Астраханской области, обсудят приоритетные направления профилактической медицины сердечно-сосудистых заболеваний в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, законодательные аспекты здорового образа жизни.