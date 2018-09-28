Салехард, 28 сентября, 2018, 10:49 — ИА Регнум. На Ямале разгорается «браконьерский» конфликт. Тундровики считают, что Служба по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов ЯНАО свирепствует. Сотрудники природоохранной службы утверждают, что действуют в рамках законодательства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Борисов. Чум ненцев в Малых Кармакулах. Новая Земля. 1896

Служба по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов ЯНАО во время нереста рыбы проводит важные рейды в Ямальском районе на севере автономного округа. Облетают тундру на вертолётах. Выявляют незаконный вылов биоресурсов в акватории Обской губы. Сотни килограммов гольца, горбуши, щёкура и пыжьяна обнаруживаются у браконьеров. Рыба с икрой является настолько привлекательной добычей, что в поле зрения инспекторов попадаются ранее оштрафованные за незаконный вылов люди.

«Наказание рублём не учит. Хотя за щёкура без икры — штраф 420 рублей за «хвост», за нельму — 1250 тыс. рублей. За щёкура с икрой — почти две тысячи», — сообщает госинспектор Дмитрий Азарёнок.

Но, как уверяют коренные жители Ямала в паблике «Голос тундры», под раздачу попадают и вполне законопослушные граждане. Так, 19 сентября у Валерия Худи, который ведёт традиционный образ жизни, инспекторы в доме возле Бованенково изъяли рыбу, заготовленную на зиму, сети, два гладкоствольных, имеющих разрешительную документацию, ружья. Копию протокола изъятия, по словам родственников тундровика, не вручили. Мужчина питается тем, что выловил и подстрелил, и до зимы не доживёт, уверяют его родные.

По словам тундровиков, изъятие рыбы у людей, живущих в суровых условиях, когда каждая пойманная рыба — на вес золота, а отобранные ружья — гарантия безопасности от дикого зверя, недопустимо. Кроме того, закон на их стороне: коренным местным жителям разрешено заготавливать рыбу, если у них нет иных источников доходов, как промысел.

К разбору спорной ситуации подключилась депутат Заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина. За правовой оценкой действий инспекторов она обратилась с официальным запросом к прокурору ЯНАО Александру Герасименко.

«Прошу вас провести проверку и дать правовую оценку действиям сотрудников управления по охране, контролю и регулирования использования биоресурсов», — говорится в заявлении парламентария прокурору ЯНАО.

Заместитель директора ГКУ «Служба по охране биоресурсов ЯНАО» Сергей Шнайдер пояснил корреспонденту ИА REGNUM, что их служба не изымает ружья — это функция Росгвардии, а также не изымает рыбу, так как этим занимаются инспекторы Федерального агентства по рыболовству.

«Не припоминаю такого изъятия. Мы вылетали в рейды с инспекторами ФАР по ЯНАО и полицейскими, но именно возле Бованенково подобных мероприятий не припомню. 19 сентября сотрудники нашей службы точно не совершали рейдовый облёт», — пояснил Сергей Шнайдер.

Пока трудно сказать, какая именно служба обездолила коренного жителя тундры. Покажет прокурорская проверка.