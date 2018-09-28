Душанбе, 28 сентября, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 сентября в Душанбе принимает участие в заседании совета глав государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно ожиданиям, в ходе заседания будут подведены итоги сотрудничества в рамках СНГ за 2018 год и намечены ключевые направления дальнейшего развития международной организации.

«Особое внимание предполагается уделить вопросам подготовки к совместному празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что по итогам форума намечено подписание ряда многосторонних документов по сотрудничеству в гуманитарной, правоохранительной и военной областях.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите стран СНГ еще 27 сентября. В этот день российский лидер принял присутствовал на торжественном ужине глав государств, на котором лидеры стран в неформальной обстановке обсудили различные вопросы.

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