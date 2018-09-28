Киев, 28 сентября, 2018, 10:11 — ИА Регнум. «Украинские железные дороги» (УЖД) и государственное агентство автомобильных дорог Украины получат от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) кредит на 50 млн евро, сообщает 28 сентября УНИАН.

JoshuaDavisPhotography Выбоина на дороге

Согласно сообщению, средства выделяются для улучшения транспортной инфраструктуры Украины. Так, не менее 20 млн евро пойдут на инвестирование в проекты по улучшению малой транспортной инфраструктуры.

Напомним, между ЕИБ и Украиной еще в 2015 году было подписано соглашение о кредитовании муниципальной инфраструктуры Украины, аграрной отрасли и малого и среднего бизнеса. Летом 2018 года минфин Украины разблокировал средства в размере 1,2 млрд евро по этим трем соглашениям.