Ярославль, 28 сентября, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Первоначальная цена контракта на ремонт внутренних помещений мэрии Ярославля была завышена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Мэрия Ярославля

Речь идет о скандальной закупке работ на выполнение ремонта помещений мэрии города стоимостью 12 млн рублей. Как первым сообщило ИА REGNUM, в конкурсной документации присутствовал проект создания «чайной комнаты» для мэра города, где он мог бы принимать официальные делегации.

В итоге историей заинтересовалась прокуратура, которая провела проверку указанной закупки. По мнению прокуратуры, в ходе формирования начальной цены контракта была завышена стоимость дубовых дверей. Согласно смете, они стоили 1 590 000 рублей. Цена формировалась на основании трех коммерческих предложений, одно из которых было значительно больше других.

«В целях установления фактической цены межкомнатных дверей прокуратура г. Ярославля привлекла специалистов независимой организации, занимающейся изготовлением мебели из массива ценных пород дерева с 1994 года. Согласно представленным расчетам, стоимость 6 комплектов обозначенных в конкурсной документации дверей из массива дуба составляет чуть более 600 тысяч рублей. Таким образом, при проведении аукциона цена контракта была завышена более чем в два раза», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Отметим, что закупка была отменена мэрией. По результатам проверки прокурор Ярославля возбудил в отношении заместителя директора МКУ «Административно-хозяйственная служба мэрии г. Ярославля», являющегося руководителем контрактной службы данного учреждения, дело об административном правонарушении, по ч. 1 ст. 7.29.3 КоАП РФ («Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд»).

По итогам его рассмотрения должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.