Москва, 28 сентября, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил атомщиков с профессиональным праздником — с Днём работника атомной промышленности, который отмечается в России 28 сентября. Текст поздравления приводит пресс-служба главы государства.

Цитата из х/ф «Девять дней одного года». Реж. Михаил Ромм. 1961. СССР Атомщики

В своем обращении глава государства отметил выдающиеся научные открытия основателей отрасли и выразил тёплые, искренние слова признания ветеранам отрасли.

«Успехи и достижения ваших предшественников — во многом определили прорывное развитие отечественного народного хозяйства, создание в нашей стране мощного производственного комплекса, передовой атомной энергетики. Обеспечили ядерный паритет и обороноспособность государства», — говорится в поздравлении.

Путин подчеркнул, что атомщики бережно хранят это уникальное наследие, ставят перед собой смелые, амбициозные цели, добиваются серьёзных профессиональных результатов. По его словам, в современных условиях «важно в полной мере задействовать потенциал атомной отрасли для модернизации национальной экономики, укрепления России в глобальной конкуренции».

«Ядерные технологии должны эффективно служить науке, промышленности, медицине, способствовать реализации перспективных космических и арктических программ», — написал президент.

Он также выразил уверенность, что работники атомной промышленности будут и впредь добросовестно трудиться, с честью решать ответственные задачи — на благо России.

День работника атомной промышленности отмечается в России 28 сентября. Он был учрежден указом президента РФ в июне 2005 года. Дата для праздника выбрана не случайно. 28 сентября в 1942 году Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение «Об организации работ по урану» и одобрил создание при Академии наук специальной лаборатории атомного ядра. На сегодняшний день атомная отрасль России представляет собой мощный комплекс из более чем 350 предприятий и организаций, в которых заняты свыше 250 тыс. человек.