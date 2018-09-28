Якутск, 28 сентября, 2018, 09:49 — ИА Регнум. В Якутске произошёл пожар в храме дом Арчы, который является центром духовной культуры народа саха. Жители Якутии видят в этом плохой знак, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

News.Ykt.ru Пожар в доме Арчы

Информация о пожаре появилась на News.Ykt.ru. Жители республики встревожены этим пожаром и видят в этом плохой знак.

«Нехорошо это», «Плохая примета», «Духи к нам неблагосклонны», «Айсена Николаева объявили врио — ураган случился. Инаугурация — пожар в главном якутском храме», — комментирую возгорание жители республики. Есть и те, кто призывает не видеть плохих знаков в этом пожаре и подчёркивает, что обряд посвящения главы региона не проводился в доме Арчы.

Причины возгорания пока неизвестны. Республиканские СМИ сообщают, что одна из версий — ремонтные работы в одной из комнат дома Арчы. Якутяне подчёркивают, что, несмотря на то, что пожар уже потушен и храм не сгорел полностью, его нельзя восстанавливать или строить новое здание на том же месте.

ИА REGNUM напоминает, что в доме Арчы проводятся якутские национальные обряды. Фактически он является храмом для верящих в существование духов жителей республики.