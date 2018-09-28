Лондон, 28 сентября, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм был освобожден от ответственности за ранее совершенное превышение скорости. Такое решение принал суд в Лондоне, сообщает 27 сентября BBC.

Deviantart.com Портрет Дэвида Бэкхема

Отмечается, что 43-летнему футболисту ранее были предъявлены обвинения в том, что он на арендованном Bentley двигался по автотрассе, где разрешена скорость не более 40 миль в час (около 65 км/ч) со скоростью в 59 миль в час (около 95 км/ч). Спортсмену удалось избежать серьезного штрафа или даже лишения прав только благодаря тому, что уведомление о нарушении ПДД пришло на день позже установленного срока.

Как сообщало ИА REGNUM, нападающий «Краснодара» Федор Смолов покинул место ДТП, произошедшего в Краснодаре в ночь на 1 августа. По словам футболиста, после удара машины в дорожное ограждение он почувствовал себя плохо и поэтому вынужден был уехать.

Читайте также: Фёдор Смолов сделал селфи после ночной аварии в Краснодаре