Оренбург, 28 сентября, 2018, 09:35 — ИА Регнум. В Оренбурге 28 сентября состоится открытие международного фестиваля театров кукол «Оренбургский арбузник — 2018». Мероприятие проводится девятый раз. Отличительной особенностью 2018 года станет отсутствие на фестивале зарубежных театров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры Оренбургской области.

Ахилла Пинелли. Кукольный театр

«В этом году к нам не приедут зарубежные театры, но в программе фестиваля три спектакля, поставленные иностранными режиссерами и художниками из Сербии, Болгарии и Белоруссии», — сказал идейный вдохновитель фестиваля, художественный руководитель театра кукол «Пьеро» Александр Ярилов.

Стоит отметить, что фестиваль проходит в Оренбурге с 2001 года раз в два года. В это время в фестивале приняло участие более 40 театральных коллективов из 30 городов России, а также 13 зарубежных театров из 12 стран мира (Австрия, Армения, Беларусь, Болгария, Германия, Израиль, Казахстан, Литва, Украина, Финляндия, Франция и Швейцария). Изначально мероприятие не предусматривало конкурс театров кукол.

В 2018 году в рамках международного фестиваля покажут 11 постановок. За четыре фестивальных дня будут показаны 15 постановок: 11 — для детей и четыре — для взрослых.

Мероприятие будет проходить в основном на базе театра кукол «Пьеро», в отдельных случаях задействованы залы театра драмы и областного театра кукол. Свои спектакли покажут театры из Москвы, Рязани, Севастополя, Томска, Омска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Кургана и Оренбурга.