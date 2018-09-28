Варшава, 28 сентября, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Россия не проводит агрессивные действия на Украине, заявил отец премьер-министра польского правительства Корнель Моравецкий, сообщает 28 сентября «Укринформ».

Гелий Коржев. Прозрение. 1999

По его словам, «агрессивная политика» России не прослеживается на Украине, а гражданская война в Донбассе — это дело рук в первую очередь Киева, который направил «танки, и самолеты, и пушки» на собственных граждан. Моравецкий отметил, что и польские политики, и СМИ настраивают жителей Польши против русских, что вызывает у него возмущение.

«Я хотел бы, чтобы мы тратили польские деньги не на американских солдат, а на польскую армию и польских солдат», — сказал Моравецкий, комментируя инициативу Польши разместить в стране военную базу США.

Напомним, лживые заявления Киева о «российской агрессии» полностью опровергаются фактами, которые ясно показывают, как Украина сама разжигает войну на востоке страны.