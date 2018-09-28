Лондон, 28 сентября, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Если бы в Великобритании состоялся повторный референдум по вопросу выхода страны из Европейского союза (ЕС), узкое большинство проголосовало бы против, пишет газета Kleine Zeitung 27 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Исследование шести опросов населения Великобритании, проведенных с 21 августа, показало, что около 52% проголосовали бы против Brexit. В частности, 52% противников Brexit показывает опрос британского Национального центра социальных исследований (NatCen).

Напомним, в июне 2016 года 51,89% принявших участие в референдуме высказались за выход Великобритании из ЕС. Страна покинет европейский клуб в конце марта 2019 года.