Берлин, 28 сентября, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Аналитики немецкого Deutsche Bank включили российский рубль в тройку самых недооцененных валют в мире, сообщает 28 сентября РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Отмечается, что такая оценка была сделана по методике поведенческого равновесного валютного курса (Behavioral Equilibrium Exchange Rate, BEER).

По словам специалистов, рубль на 15% слабее своего «справедливого курса». Также в тройку недооцененных валют вошли турецкая лира и колумбийский песо. В пятерку чрезмерно сильных валют вошли чешская крона, южнокорейская вона, тайский бат, доллар и швейцарский франк.

Как сообщало ИА REGNUM, на торгах Московской биржи 27 сентября рубль неожиданно укрепился к доллару и евро. Несмотря на то, что повышение процентной ставки в США укрепило доллар и одновременно уронило многие мировые резервные валюты, на российскую валюту это событие практически не оказало воздействия.

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