Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2018, 07:54 — ИА Регнум. В Нью-Йорке состоялась встреча президента Венесуэлы Николаса Мадуро с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутеррешем, сообщает агентство Prensa Latina.

Kremlin.ru Николас Мадуро

После встречи 27 сентября Николас Мадуро выступил перед журналистами и объяснил свою позицию: Венесуэла является жертвой ожесточенной мировой кампании в экономической, политической, дипломатической сферах и медиа.

Он подтвердил готовность Каракаса наладить уважительный диалог с правительством США и начать диалог с президентом США Дональдом Трампом.

Мадуро также подчеркнул свою просьбу к ООН провести международное расследование участия официальных лиц администрации США в планировании государственного переворота в Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы помочь жителям Венесуэлы и не исключил переговоров с Мадуро при желании венесуэльской стороны.

Читайте также: «Если он здесь, то я не против» — Трамп готов к переговорам с Мадуро