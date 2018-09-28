Владивосток, 28 сентября, 2018, 07:44 — ИА Регнум. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко пойдёт на выборы губернатора как самовыдвиженец. Об этом политик сообщил сегодня, 28 сентября, в ходе своей первой встречи с представителями региональной администрации и СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Избирательная комиссия Приморского края внесла законопроект об изменениях в Избирательный кодекс региона в Заксобрание. Согласно поправкам, теперь кандидат на должность губернатора Приморского края может быть выдвинут избирательным объединением, либо в порядке самовыдвижения. Для того чтобы стать зарегистрированным кандидатом, претенденту необходимо собрать 0,5% подписей от общего числа зарегистрированных в регионе избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 сентября 2018 года, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко прибыл в регион, и сегодня же полпред президента в ДФО Юрий Трутнев представил его жителям в администрации Приморского края.

26 сентября 2018 года президент России Владимир Путин назначил губернатора Сахалина Олега Кожемяко врио губернатора Приморского края.

Ранее в Приморье по рекомендации ЦИК РФ были отменены итоги второго тура выборов губернатора из-за массовых нарушений.