Петропавловск-Камчатский, 28 сентября, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Камчатка официально завершила лососевую путину — 2018. Эта «большая рыбалка» для региона стала рекордной — самой богатой за последние 110 лет. Рыбакам удалось добыть 491 тыс. тонн лосося при первоначальном прогнозе в 152 тыс. тонн. Позже, когда стало ясно, что природа в этом году невероятно щедра к полуострову, прогноз увеличили до 292 тыс. тонн, затем поднимали еще не раз.

LoveToTakePhotos Лосось

По данным камчатского минрыбхоза, в ходе путины добыто 408,7 тыс. тонн горбуши, 41,1 тыс. тонн нерки, 32,2 тыс. тонн кеты, 8,7 тыс. тонн кижуча, 304 тонны чавычи.

Однако далеко не всей рыбе, добытой на Камчатке, суждено было добраться до столов потребителей. Огромное количество лосося попросту сгнило в лесах, в полях и на дорогах полуострова. По мнению чиновников Росрыболовства, во всем виноваты браконьеры. Так ли это — выяснял корреспондент ИА REGNUM.

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В связи с беспрецедентной порчей колоссального количества ценного федерального ресурса, каковым является лосось, редакция ИА REGNUM направила официальный запрос в Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство). Вскоре пришёл ответ, из которого следует, что во всем виноваты браконьеры:

«По всем случаям выбросов рыбы проводятся расследования. Уже есть возбужденные дела. Выбросы в лесных массивах — дело рук браконьеров. Рыбоохрана Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства круглосуточно проводит рейды. Выставлено 70 стационарных постов, и работают 38 мобильных (оперативных) групп в районах нерестилищ, в устьях крупных нерестовых рек и в районах дорожных выездов с этих рек. Выставлены посты в том числе на автомобильных дорогах с целью пресечения транспортировки незаконно добытых водных биоресурсов, что не дает возможности браконьерам с нелегальным уловом проехать к местам сбыта. Не имея возможности сбыть нелегальный товар, браконьеры сбрасывают улов в лесных массивах.

Сотрудниками Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами Камчатского края и Чукотского автономного округа выявлено уже более 3,5 тыс. правонарушений, из них 136 материалов дел переданы в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовных дел. Изъято более 400 тонн незаконно добытой рыбы, 22 тонны икры лососевых видов рыб, почти 1,4 тыс. ед. орудий лова и более 500 ед. транспортных средств. Росрыболовством проводится работа по увеличению суммы штрафов за нарушения в области рыболовства, а также по увеличению размеров взыскания за ущерб, причинный водным биоресурсам», — сообщается в официальном ответе ведомства.

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Росрыболовство также сообщило, что, несмотря на сложности, рыбопромышленный комплекс Камчатского края справился с рекордной путиной:

«Рекомендуемые наукой объемы взяты: в Камчатском крае вылов составил уже 495 тыс. тонн, что более чем в два раза выше показателя 2016 года и 2017 года. На морской приемке тихоокеанских лососей работало около 140 судов. На береговых предприятиях переработана уже большая часть промышленной квоты, работа еще идет. С начала путины с Камчатки произведена отгрузка на 110 судов в объеме 221 тыс. тонн».

Между тем все далеко не так радужно, и в ходе уникальной путины возникали «уникальные» же проблемы. Напомним, при колоссальных уловах, по данным ОАО РЖД, объёмы перевозок рыбопродукции из ДФО на запад России упали на 11% за восемь месяцев 2018 года. Всего на Дальнем Востоке выловлено 630 тыс. тонн лосося, а сколько из этого богатства дошло до потребителя, подсчитать невозможно. Однако, судя по тому, что никакого обвала цен на красную рыбу и икру не произошло, на рынки европейской части страны дальневосточной рыбы попало не так уж и много.

Да, что-то, безусловно, делается, разрабатываются планы мероприятий. Тем не менее факт остается фактом: на Дальнем Востоке существует серьезная проблема с хранением, транспортировкой, переработкой уловов. Собственно, не скрывают этого и на Камчатке.

По данным главы камчатского минрыбхоза зампреда правительства края Владимира Галицына, в ходе путины у рыбопромышленников возникли проблемы с хранением рыбы:

«Не обошлось без сложностей с хранением и транспортировкой улова. Предприятия были вынуждены отправлять часть продукции на экспорт, а также на хранение в Китай и Корею, так как холодильных мощностей и подвижного состава в период пика путины не хватало. Часть рыбопродукции в дальнейшем будет реэкспортирована и продана на внутреннем рынке РФ», — рассказал министр.

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Впрочем, есть сегодня и хорошие новости с самого рыбного полуострова России. Резидент ТОР «Камчатка» — компания «ВИТЯЗЬ — АВТО» — завершила строительство современного завода по переработке минтая. Общий объём инвестиций составил порядка 294 млн рублей, на производстве будет создано 340 новых рабочих мест. Мощность завода — 100 тонн готовой продукции в сутки. Завод будет выпускать широкий ассортимент продукции — филе индивидуальной заморозки и блочное, стейки, тушки потрошеные, рыбный фарш, муку из минтая, трески, лососевых пород рыб.

«Это девятый реализованный в рамках ТОР «Камчатка» проект. Компании уже инвестировали 4,23 млрд рублей, создали 332 рабочих места. Всего в рамках ТОР реализуются 72 проекта с планируемым объемом вложений 31,2 млрд рублей», — рассказала руководитель агентства приоритетных проектов развития Камчатского края Юлия Харитонова.

Между тем жители Камчатки, которые почти ежедневно выкладывали в интернет видео и фото с огромными стихийными свалками, утверждают, что сотворить такое обычным браконьерам — не под силу.

С камчатцами согласен и депутат Законодательной думы Камчатского края Михаил Пучковский («Справедливая Россия»):

«Я вам просто скажу: простому мужику-браконьеру сегодня такое количество рыбы ни на какие поля и леса не пронести — все дороги перекрыты. Говорить о том, что заваленные гниющим лососем поля, берега, дороги — дело рук браконьеров — извращать действительность. Это дело рук компаний, которые, не в силах справиться с уловом, просто вываливают. И делается это для того, чтобы не упали цены на рыбу. Ну сами посудите, по телевидению у нас показывают, как задерживают браконьеров — мужиков на резиновых лодочках. А рыбы-то гниёт по всей Камчатке — десятки тонн! На лодочках столько не увезешь просто!»

На уточняющий вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, что в ответе Росрыболовства сказано, что цены снизились, что рыбу даже раздавали малоимущим, последовал следующий ответ:

«Да, рыбу раздавали малоимущим. Тонн пять, не больше. Под видеокамеры провластных журналистов. И только после того, как ИА REGNUM опубликовало серию резонансных статей о вопиющей ситуации на Камчатке. Вообще-то, при такой путине нужно, чтобы было так, как раньше, в былые времена, когда рыбу просто развозили по дворам и раздавали людям на протяжении всей путины, не разбираясь, кто там официально малоимущий, а кто нет. У нас на Камчатке сейчас почти всё население — малоимущие, большинство», — ответил Михаил Пучковский.

Ну, а пока Росрыболовство рассказывает о том, что десятки, а может и сотни тонн ценного камчатского лосося сгноили в полях браконьеры, камчатцы выложили в сеть очередное видео, на котором видно, как богатый улов вываливают в море прямо с рыболовного судна. И тут уж, как говорится, любые комментарии излишни.

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Как сообщало ИА REGNUM, богатейшая за последние 110 лет камчатская лососевая путина, вместо того, чтобы досыта накормить дальневосточников, да и всех остальных россиян рыбой, «досыта накормила» различного рода скандалами. Почти ежедневно камчатцы выкладывали в интернет и присылали корреспонденту ИА REGNUM фото и видео огромных стихийных свалок гниющего лосося, некоторые из «лососевых помоек» занимали площади порядка километра. На таких «лососевых помойках», по сообщениям наших камчатских корреспондентов, набирали себе рыбу малоимущие камчатские пенсионеры.

Ужасающий смрад от гниющих рыбных помоек — не единственная беда, изнуряющая жителей Камчатки на протяжении всего хода лососевых. Люди жалуются на то, что нерадивые рыбопромышленники вываливают отходы от рыбопереработки прямо в границах населенных пунктов. Люди жалуются на то, что они не могут дышать, что на свалки рыбных отходов сходятся медведи, что их поселения атакуют полчища крыс. После того как о вопиющей ситуации сообщило ИА REGNUM, экс главный санитарный врач России, а ныне депутат ГД РФ Геннадий Онищенко подверг резкой критике деятельность камчатского Роспотребнадзора, закрывающего глаза на подобное безобразие. Онищенко предупредил, что на Камчатке можно ожидать вспышку острых инфекционных заболеваний.

Рыбопромышленники России открыто обвинили правительство Дмитрия Медведева в «регуляторном хаосе» и обратились к главе Счетной палаты России Алексею Кудрину с просьбой открыто проанализировать эффективность управления в рыбохозяйственной сфере. Ситуацию, которая сегодня сложилась в отрасли, добропорядочные рыбопромышленники охарактеризовали как «регуляторный хаос».