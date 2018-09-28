Владивосток, 28 сентября, 2018, 06:53 — ИА Регнум. Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев представил Олега Кожемяко в качестве нового врио губернатора жителям Приморья. В администрации Приморского края полпред зачитал указ президента РФ Владимира Путина о назначении Кожемяко, освобождении его от обязанностей губернатора Сахалинской области и о принятии отставки прежнего врио — Андрея Тарасенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Олег Кожемяко в своем выступлении сказал, что рад вернуться домой, что в регионе много трудностей и много работы, но он готов приложить максимум усилий для того, чтобы «Приморье стало лучшим регионом».

Кожемяко сообщил, что на выборы он идет как самовыдвиженец, а в числе первоочередных задач назвал подготовку к зиме и работу над бюджетом.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября 2018 года президент России Владимир Путин назначил губернатора Сахалина Олега Кожемяко врио главы Приморского края. В Приморье по рекомендации ЦИК РФ в связи в многочисленными нарушениями были отменены итоги второго тура губернаторских выборов. Назначены новые выборы. Прежний врио Андрей Тарасенко попросил главу государства освободить его от обяханностей. Путин отставку принял.