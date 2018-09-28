Лондон, 28 сентября, 2018, 05:53 — ИА Регнум. Великобритания находится в невыгодном положении на переговорах по выходу страны из состава Евросоюза, так как правительство Соединенного Королевства изначально демонстрировало нежелание осуществлять Brexit, заявил экс-глава британского МИД Борис Джонсон в своей статье для The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

По его словам, правительственный план по осуществлению Brexit является непопулярным среди британских избирателей, так как, по его мнению, является «духовным и нравственным унижением» страны. При этом Джонсон отмечает, что изначально британское правительство в переговорах с руководством ЕС наглядно демонстрировало нежелание выполнять самое важное требование — выход из таможенного союза и единого европейского рынка.

В качестве альтернативы Джонсон предлагает заключение соглашения с ЕС по канадскому образцу — наподобие Соглашения о всеобъемлющей зоне свободной торговли (CETA) между Евросоюзом и Канадой.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о неприемлемости досрочных выборов в стране. По ее словам, это противоречит национальным интересам, тогда как эти интересы сейчас сосредоточены на подписании выгодной сделки с Евросоюзом. При этом Мэй отметила, что выход из состава ЕС без сделки для Соединенного Королевства выгодней, нежели соглашение на условиях Евросоюза.